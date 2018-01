Appalti, avete reso legale l'illegalità. Lettera a Raffaele Cantone

Comitato Regionale Difesa Appaltatori

Al Presidente ANAC Dott. Raffaele Cantone

Oggetto: Sistema Nazionale degli appalti pubblici a seguito del nuovo codice appalti

Dott. Cantone quello che da tempo ho affermato e gridato in tutte le sedi, è ormai divenuta pratica comune: avete reso legale l'illegalità.

Tutti i suggerimenti e le lunghe note che insieme ai colleghi del comitato che mi onoro di presiedere abbiamo scritto in questi anni non sono bastati a mettervi la pulce nell'orecchio. Non sono serviti a farvi capire che in questo groviglio normativo, che invano, e a più riprese, avete cercato di correggere stavate facendo il gioco delle grandi cooperative e delle organizzazioni del malaffare, consentendo così a questi signori di turbare la buona parte di gare d'appalto che si svolge da Ragusa ad Aosta.

Anche l'ultimo correttivo sul Codice Appalti, è stato solamente uno specchietto per le allodole. Infatti non è stato corretto un bel niente, ma addirittura le cose sono peggiorate in maniera irreversibile!!!! Ed in particolare i cinque sistemi che vengono sorteggiati per espletare le gare, a), b), c), d), ed e). E lei questo lo sa benissimo Dott. Cantone. Non è un mistero, infatti, che fino ad un mese fa, questo sistema è stato fortemente contestato dal rappresentante di ANCE Toscana, tale Varia, che ha dichiarato forte e chiaro che il sistema, così come è concepito, sta decretando la morte delle piccole e medie imprese ed a maggior ragione delle imprese artigiane.

Tutte le grandi menti che hanno messo in piedi strutture come l'Asmecol e il Mepa hanno contribuito a mettere in mano a pochi intimi gli strumenti per turbare le gare d'appalto in tutta Italia. Si è contribuito a fare proliferare la documentazione e tutti questi grandi sforzi, non si capisce davvero quali, non hanno calmierato i ribassi, che anzi sono ritornati a schizzare alle stelle.

Lo volete capire, se veramente non lo avete capito, che da qui alla prossima primavera i ribassi torneranno al 40%. E questo posso affermarlo con certezza, dato che già è facile vedere aggiudicare degli appalti con percentuali di ribasso che si attestano intorno al 35%. E chi può permettersi di aggiudicarsi i lavori col 40% di ribasso dell'importo a base d'asta o è mafioso o è un corruttore. E se ci sono i corruttori, devono esistere per forza di cosa anche i corrotti. Non vi verrà, infatti, difficile percepire che le stazioni appaltanti di tutta Italia stanno interpretando la legge ad uso e consumo di chi deve aggiudicarsi l'appalto. Centinaia di pagine di dichiarazioni, una lungaggine infinita di carte su carte, esclusioni dubbie, sbagli di calcolo media telecomandati. Veramente credevate che questo correttivo sarebbe stato la panacea di tutti i mali? Signori miei guardate che queste cose che sto rappresentando in queste poche righe non sono frutto di pazzia o di visioni, ma sono fatti reali che tutti i giorni si possono leggere sulle cronache locali di migliaia di giornali da Nord a Sud.

Volevo, inoltre, capire il perché, in una sua recente intervista, lei afferma che non ha competenze necessarie per rispondere alle prefetture che le chiedono come comportarsi per aprire le buste. Ma come, Dott. Cantone, quando bisogna sostenere gli onesti ve ne lavate le mani?

Vede Dott. Cantone, nonostante la stima che il sottoscritto e tantissimi iscritti nutriamo nei suoi confronti, crediamo che una svolta a questo sistema lei deve darla. Non dia ascolto solamente ai poteri forti dell'associazionismo edile e della massoneria, ma si fidi anche di qualcuno che ha una forte esperienza nel settore e che può vantare una delle partite IVA più vecchie d'Italia. Non deve prenderla sul piano personale, ma deve considerare i miei sfoghi come quelli di un buon padre di famiglia, a lei, che per me è ancora un giovanotto (nel senso anagrafico).

Chiudo con un'ultima richiesta Dott. Cantone: se un giorno vorrà, prima della scadenza del suo mandato nel 2020, avrei il piacere di essere ricevuto in audizione da lei per poterle esporre nel dettaglio tutti i modi in cui ogni giorno assisto a turbative di gare d'appalto da poche centinaia di migliaia di euro a svariati milioni di euro.

Spero che con l'arrivo del nuovo anno riesca a dare qualche risposta alle mie, ormai innumerevoli, istanze.



IL PRESIDENTE

Geom. Antonio Bonifacio