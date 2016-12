Appalti Consip, il ministro Lotti indagato per fuga di notizie

Il ministro dello Sport Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Renzi, risulta indagato dalla procura insieme al Comandante Generale dei Carabinieri Tullio Del Sette e al Comandante dei Carabinieri della regione Toscana Emanuele Saltalamacchia, per la fuga di notizie sull'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti Consip. La magistratura, come riporta stamani il Fatto quotidiano, sospetta a suo carico i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio.

La fuga di notizie avrebbe infatti consentito la bonifica ambientale degli uffici dei vertici Consip dalle cimici fatte mettere dai magistrati nella sede nazionale di via Isonzo a Roma. Motivo per cui i pm napoletani titolari dell'inchiesta su Consip Henry John Woodkock, Celeste Parrano, Enrica Parascano hanno trasmesso per competenza le carte sulla fuga di notizie alla Procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio riporta, insieme alla notizia dell'indagine sul ministro, anche la sua risposta che è "no" alla domanda se sia sua la responsabilità di aver informato l'ad di Consip Luigi Marroni dell'inchiesta in corso sulla società del Governo da lui amministrata.