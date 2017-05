Appalti, finanziamenti illeciti ai partiti. Indagata la Pd Pezzopane

Appalti: finanziamento illecito partiti, indagata Pezzopane

La senatrice aquilana del Pd Stefania Pezzopane e' indagata dalla procura di Avezzano finanziamento illecito ai partiti, assieme all'imprenditore Angelo Capogna, attivo nel campo dell'illuminazione pubblica, che l'ha accusata, nel corso di due interrogatori, con riferimento a una campagna elettorale degli anni scorsi. Originario del Frusinate, Capogna e' amministratore della Saridue srl e con le sue denunce nei mesi scorsi ha originato una maxi inchiesta nei confronti di politici e funzionari di Comuni marsicani, descrivendo un presunto "sistema di tangenti sui lampioni". Un'indagine di cui questo nuovo filone e' uno stralcio e per questo destinato a essere trasferito all'Aquila, dove la senatrice risiede. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile della questura dell'Aquila. A interrogare Capogna i pm di Avezzano Maurizio Cerrato e Roberto Savelli.

Nella deposizione agli investigatori della Squadra mobile, l'imprenditore ha parlato di due consegne di denaro, entrambe di 5mila euro, a Pezzopane, avvenute durante le elezioni alla Provincia dell'Aquila del 2010, quando la senatrice ricopriva la carica di presidente dell'ente. La prima somma, stando al racconto trascritto dagli investigatori, sarebbe avvenuto all'interno della sede elettorale, la seconda negli uffici-container (il periodo e' quello post terremoto dell'Aquila del 2009), entrambe alla presenza di testimoni. Le presunte mazzette - come ha evidenziato l'imprenditore - non avrebbero sortito l'effetto sperato, visto che non venne svolto alcun tipo di attivita' in quella citta'.