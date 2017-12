Arabia Saudita, nel 2018 riaprono i cinema dopo 35 anni

Arabia Saudita: ministro, cinema avranno licenze nel 2018

Il ministro della Cultura e dell'Informazione dell'Arabia Saudita, Awwad bin Saleh Alawwad, ha fatto sapere oggi che i cinema del regno otterranno le necessarie licenze nel 2018. "In qualita' di regolatore del settore, la Commissione generale per i mezzi audiovisivi ha avviato il processo di concessione delle licenze ai cinema nel Regno", si puo' leggere in un comunicato emesso oggi.

"Ci aspettiamo che i primi cinema aprano a marzo 2018". Il provvedimento si inserisce nel quadro della Vision 2030, il progetto voluto dal principe della Corona, Mohammed bin Salman, per "aprire" il regno agli investimenti stranieri.