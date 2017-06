Arabia Saudita: sventato attentato alla Mecca al termine Ramadan

Un attentato e' stato sventato alla Mecca, in Arabia Saudita, nella penultima notte del mese di Ramadan, mese sacro per i musulmani. Secondo quanto ha reso noto il portavoce del ministero dell'Interno di Riad, Mansur al Turki, le forze di sicurezza hanno sventato un attentato che aveva come obiettivo la grande moschea della citta' santa dell'Islam. A pianificare l'attentato un gruppo terroristico diviso in tre punti diversi, uno dei quali si trovava a Gedda, e gli altri due all'interno della Mecca. La polizia e' intervenuta per fermare il primo troncone di questa formazione terroristica che si trovava in un appartamento del quartiere di al Asila, mentre il secondo e' stato fermato nel quartiere Ajiad al Masafi che si trova proprio vicino alla moschea sacra. Un terrorista kamikaze si nascondeva in una casa nel quartiere di Ajiad al Masafi, che era la base centrale della cellula, ed ha iniziato a sparare sulla polizia che lo aveva circondato, rifiutandosi di consegnarsi. Il kamikaze si e' quindi fatto esplodere quando si e' visto ormai senza scampo, provocando il crollo di una palazzina di tre piani, ferendo sei civili e cinque poliziotti in modo leggero. Nell'ambito di questa operazione la polizia ha arrestato cinque persone tra le quali figura anche una donna, tutti sotto interrogatorio in queste ore.