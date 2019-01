Arcelor Mittal: c'e' l'accordo, revocato lo sciopero del 14

I sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb hanno revocato lo sciopero di 24 ore, dalle 7 del 14 gennaio, nello stabilimento siderurgico di Taranto. La protesta era stata indetta perche' Arcelor Mittal aveva trasferito temporaneamente in altri settori della fabbrica un gruppo di circa 50 lavoratori. Nel verbale di intesa firmato oggi, dopo un incontro a Taranto, l'azienda, in merito alla ricollocazione di parte del personale, "ha illustrato dettagliatamente alle rsu le motivazioni sottese alla ricollocazione temporanea e il relativo percorso di training da realizzare". Questo avra' "una durata commisurata alle esigenze tecniche delle competenze richieste dalla mansione di temporanea destinazione e l'azienda conferma che il personale del Treno lamiere e del Condizionamento bramme, ad oggi coinvolto nel percorso, sara' ricollocato presso gli impianti di provenienza al riavvio degli stessi". Riguardo a specifiche esigenze di polifunzionalita' "inerenti ad alcune attivita' legate al processo produttivo, le parti - si legge nell'intesa odierna - convengono di monitorare l'iniziativa al fine di poter approdare, sulla scorta di quanto realizzato e' verificato, ad una specifica intesa sulla materia".

Nell'accordo Arcelor Mittal conferma gli obiettivi del processo di assunzione (8200 addetti a Taranto), dice che tale processo e' "ancora in corso", afferma di voler raggiungere il "target concordato" e manifesta disponibilita' "ad avviare un confronto con le rsu diretto ad individuare un percorso condiviso per la gestione delle risorse resisi disponibili nelle ipotesi di fermate temporanee degli impianti, anche nel condiviso obiettivo dell'innalzamento della professionalita' degli addetti". Per Biagio Prisciano, segretario aggiunto della Fim Cisl di Taranto, "l'accordo raggiunto e' importante. Si revoca lo sciopero del 14 gennaio e si fissano tre elementi molto importanti: che il processo di ricollocazione eventuale di manodopera sara' monitorato e condiviso; che gli assunti di Arcelor Mittal a Taranto saranno, a organizzazione conclusa, 8200 cosi' come scritto nell'accordo di settembre al Mise; che i lavoratori eventualmente ricollocati in altri settori, una volta cessate le esigenze dello spostamento, torneranno laddove erano, avendo acquisito nel frattempo anche un nuovo bagaglio di qualificazione professionale".