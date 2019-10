Arcelor Mittal, l'allarme dei sindacati: "A rischio posti di lavoro"

I sindacati metalmeccanici hanno inviato una lettera al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per chiedere di essere convocati urgentemente in relazione alla ex Ilva. "Le vicende di queste settimane, riferite alle prospettive industriali e occupazionali del Gruppo Arcelor Mittal Italia - scrivono i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Marco Bentivogli, Francesca Re David e Rocco Palombella - destano grande preoccupazione. Sia la decisione improvvisa, relativa al cambio dell’amministratore delegato, che il riaprirsi della vicenda connessa alle tutele legali previste nel dl 'imprese' generano incertezze sulla prospettiva dello stabilimento di Taranto, sull’insieme del Gruppo Arcelor Mittal e su tutto il sistema indotto". "Per queste ragioni siamo a chiederLe una convocazione urgente al ministero dello Sviluppo Economico per una verifica degli impegni assunti tra le parti con l’accordo di settembre 2018, alla luce degli sviluppi sopra richiamati".