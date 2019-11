Arcelor Mittal: si buca caldaia, incendio al reparto Acciaieria 2

Nel reparto Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto una 'siviera' (una caldaia di colata che contiene metallo fuso) appena uscita dal 'Convertitore 1' si sarebbe bucata "sversando acciaio in fossa e procurando fiamme altissime che hanno raggiunto alcune tubazioni di gas". È quanto denunciano Fim, Fiom e Uilm, precisando che "solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno gestito l'emergenza in maniera professionale ha evitato il peggio"

ArcelorMittal: sindacati, intollerabile episodio in acciaieria 2

“Riteniamo intollerabile l’intero accaduto a dimostrazione che l’acciaieria 2 e tutti gli altri impianti necessitano di interventi immediati e di una seria manutenzione ordinaria e straordinaria sino ad oggi solo annunciata senza nessun effettivo intervento”. Lo dicono Fim, Fiom e Uilm a proposito dell’incidente di oggi, definito grave, dove una siviera si è bucata ed é fuoriuscito dell’acciaio liquido che ha provocato un incendio che ha raggiunto le tubazioni del gas. Intervenuti i vigili del fuoco dello stabilimento. Non si registrano feriti.

“Nonostante le diverse denunce fatte - affermano i sindacati - le carenze strutturali mettono a serio rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori” e, si aggiunge, “rispetto a tutto questo l’azienda e i responsabili rimangono indifferenti”. I sindacati dicono di aver assistito “ancora una volta a iniziative e manovre per gestire l’emergenza del tutto improvvisate e non proceduralizzate dai singoli preposti, e soprattutto gli stessi, che devono dare l’esempio, intervenivano sprovvisti dei dispositivi di sicurezza previsti”. Fim, Fiom e Uilm chiedono quindi ad ArcelorMittal “un incontro urgente per trovare una soluzione definitiva atta ad evitare ulteriori episodi attraverso l’impiego concreto di attività manutentiva”. E ieri pomeriggio la Fim Cisl ha denunciato un altro episodio, seppure meno grave, accaduto in acciaieria 1. Secondo il sindacato, c’é stato, in pratica, un parziale stop nell’acciaieria 1 a seguito di un guasto. L’azienda, ha detto la Fim Cisl, “comunica che a seguito di una bucatura del convertitore 2 dell’acciaieria 1, con consequenziale perdita di acqua, tutto il personale di esercizio del Cov 1”, convertitore 1, “e Trs 1”, Trattamento refrattari 1, “sarà collocato temporaneamente in cassa integrazione e/o smaltimento ferie”. La Fim Cisl nella comunicazione ai lavoratori dice che “il problema tecnico potrebbe comportare un intervento che da prime stime dovrebbe rientrare intorno alla fine della settimana”.