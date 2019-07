Arcelor Mittal, tavoli settimanali coi sindacati sulla sicurezza

A.Mittal,tavoli settimanali con sindacati su sicurezza

Una "riunione settimanale con i sindacati dedicata alla sicurezza e la costituzione di un comitato istituzionale per il monitoraggio della situazione" su salute e sicurezza; monitoraggio settimanale della Cigo e verifica "dell'utilizzo dei lavoratori posti in Cigo per le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria". Sono questi gli impegni presi da Arcelor Mittal nell' accordo firmato ieri dopo l'incontro al Mise. L'azienda definisce "prioritario" il miglioramento della sicurezza nel siderugico.