ArcelorMittal: depositato il recesso dal contratto, ora è scontro col governo

E’ stato depositato al Tribunale di Milano l’atto di citazione scritto dai legali di ArcelorMittal Italia in cui viene chiesto il recesso dal contratto di affitto dell’ex Ilva. Nei giorni scorsi, l’atto era stato notificato alla controparte e oggi è avvenuto il deposito, assieme agli allegati. Nell’atto di citazione, ArcelorMittal chiede in via principale al Tribunale di Milano di “accertare e dichiarare l’efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda”. ArcelorMittal avanza al Tribunale di Milano anche delle richieste in via subordinata e cioè accertare e dichiarare che il contratto “si è risolto per sopravvenuta impossibilità” “perché è venuto meno un presupposto essenziale” e perché le società ricorrenti non hanno alcun “interesse apprezzabile parziale” all’adempimento del contratto.