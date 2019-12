Ex Ilva, i commissari speciali chiedono un rinvio dell'udienza

I commissari straordinari dell'Ilva, tramite i propri legali, hanno presentato un'istanza al giudice civile di Milano Claudio Marangoni per chiedere un rinvio dell'udienza di domani 20 dicembre in cui si deve discutere del ricorso cautelare d'urgenza contro ArcelorMittal presentato per scongiurare la fuga della multinazionale dal polo siderurgico.

La richiesta non farà saltare l'udienza, ma la stessa si terrà per discutere solo del rinvioche sarà fissato, con ogni probabilità, dopo l'Epifania. E' quanto si apprende da ambienti giudiziari.