ArcelorMittal, M5s e Pd contro la Lega per un bond da 300 mila euro

ArcelorMittal, spunta un bond da 300 mila euro della Lega

"Invece di scappare dai giornalisti, Salvini chiarisca: è vero che la Lega sotto la sua gestione ha investito 300mila euro di finanziamento pubblico in un bond corporate di Arcelor Mittal? Che tipo di rapporti ha il suo partito con la multinazionale che ha comprato l'ex Ilva di Taranto e ora vorrebbe scappare senza onorare il contratto? Salvini non fugga dalle domande, come ha fatto alla manifestazione della Coldiretti a Roma". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano. "Da giorni Salvini - prosegue Pagano - dà lezioni a tutti e fa il grande esperto di industria, ma e' stato il suo governo un anno fa a firmare il contratto con ArcelorMittal, poi dopo pochi mesi è stato ancora lui a togliere lo scudo penale con il Dl Crescita e a tentare di rimetterlo poche settimane dopo, prima di far cadere l'esecutivo ad agosto. Che Salvini pensi di scaricare le responsabilita', quando il suo partito in questa storia c'e' dentro fino al collo, e' un insulto, innanzitutto ai pugliesi".

Ex Ilva, Buffagni: Basta balle, Lega ha finanziato Mittal con bond da 300mila euro

"In Italia i contratti si rispettano, a maggior ragione una multinazionale come Arcelor Mittal che non è stata in grado di seguire il piano industriale con il quale ha vinto la gara gestita dal fenomeno di Renzi e sulla quale abbiamo anche migliorato le condizioni! Ascoltate bene ed aiutateci a condividere! La Lega che ha finanziato anche Arcellor Mittal con un bond da 300.000 euro mi auguro pensi a difendere gli italiani e non le multinazionali!!!!". Così Stefano Buffagni, viceministro al Mise, in un video su Facebook dove tira fuori la notizia data da Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega.