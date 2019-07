ArcelorMittal: ritrovato il corpo del gruista disperso

E stato ritrovato pochi minuti fa il corpo senza vita di Cosimo Massaro, il gruista di Fragagnano precipitato in mare con la gru sulla quale operava sul quarto sporgente portuale del sidierurgico ArcelorMittal, ex Ilva. La tragedia e' avvenuta mercoledi' sera per una tromba d'aria. Massaro era stato dichiarato disperso. Il corpo e' stato ritrovato dai sommozzatori vicino alla sala argani dove sono i motori della gru, sul fondale antistante la banchina. Il corpo viene trasportato adesso alla calata 1 del porto mercantile di Taranto.