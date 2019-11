ArcelorMittal: salta la tregua, operai indotto presidiano portinerie

E’ saltata dopo poche ore quella che appariva una piccola tregua dell’indotto-appalto siderurgico ArcelorMittal. Stamattina, infatti, gli operai delle imprese fornitrici del siderurgico stanno presidiando in massa sia la portineria imprese, sulla strada per Statte, sia la portineria della direzione, sulla statale per Bari. In quest’ultimo caso però si tratta di un presidio simbolico che non impedisce al personale della direzione di entrare nel palazzo.

Sembrava, stando almeno alla piccola tregua che si era profilata ieri sera dopo che Confindustria Taranto aveva incontrato e parlato con ArcelorMittal, che almeno sino a domani non ci sarebbero state proteste. Nel senso che le aziende e Confindustria Taranto avrebbero atteso sino a domani, giovedì, il pagamento delle fatture scadute, per riservarsi poi, in caso di mancato pagamento, azioni ulteriori. Invece stamattina presto sono ricomparsi i presidii davanti alle portinerie dell’acciaieria.

“Non abbiamo alimentato il presidio - dichiara ad Agi il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro - nè l’attività di blocco. Abbiamo parlato con la direzione di stabilimento che ci ha proposto il pagamento del 60 per cento dello scaduto nei prossimi 15 giorni. Mi sono riservato, a quel punto, di sentire le aziende, ma la proposta di ArcelorMittal non è stata accettata dalle imprese se non parzialmente. In mattinata, adesso, porterò ad ArcelorMittal una nuova proposta delle aziende. Queste ritengono che i pagamenti - prosegue Marinaro - debbano essere fatti in questo periodo, e quindi detteranno le condizioni. Le aziende, dopo tre mesi di insoluti, non riescono più ad operare. E noi sappiamo come ArcelorMittal sta operando sul territorio e cosa vuole non fare. Il fatto che l’ad di ArcelorMittal, Morselli, non ci abbia incontrato, lo riteniamo un segnale preoccupante”.

ArcelorMittal: Tria, serve lo scudo penale; ma Cdp non intervenga

Il problema dell'ex Ilva "va risolto, ma sarebbe stato meglio evitare di cancellare lo scudo penale». Così l'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista a La Stampa. «Ho vissuto in prima persona la vicenda della Tav Torino-Lione: allora come oggi si è creato un enorme danno reputazionale al Paese. Chi fa investimenti deve avere la certezza che il quadro normativo non cambi».«Se non si tornasse al regime precedente - ha aggiunto Tria - il caso di Taranto sarebbe ancora più eclatante. Gli accordi vanno rispettati, da entrambe le parti. Questa sullo scudo (introdotto e tolto due volte da quattro governi diversi, ndr) è una sceneggiata che si sarebbe dovuta evitare». In merito all'intervento pubblico Tria spiega che: «Investire in aziende come Ilva non è fra i compiti della Cassa. Cdp non può essere utilizzata per interventi di cui non è sicuro il risultato. Occorre essere molto cauti, c’è in palio il risparmio postale degli italiani». Eppure lei disse sì all’intervento pubblico in Alitalia? «Dissi di sì purché ci fosse un piano industriale credibile e dentro le regole europee. Il sì era condizionato a queste due precondizioni, che peraltro in quel caso non si sono ancora realizzate». Tria si sofferma sulla riforma del Fondo salva-Stati e sulle polemiche interne alla maggioranza. «Non c’è stata nessuna firma - spiega - , tantomeno segreta. È una polemica a dir poco pretestuosa. Il testo è disponibile sul sito della Commissione europea». Smentisce che l’accordo penalizzerà l’Italia? «Il processo di riforma del Fondo è iniziato nel 2011. È stata condotta una lunga trattativa, e certamente quello trovato è un compromesso. Come tale scontenta un po’ tutti: l’Italia, ma anche la Francia o la Germania. Si dimentica però di dire che la firma non c’è stata ancora, e che il Parlamento dovrà ratificare il trattato. Quando si parla di queste cose sarebbe bene prima approfondirle». In quali punti l’Italia dovrebbe ritenersi soddisfatta?«I passaggi più pericolosi sono stati eliminati, in particolare quello che prevedeva la possibilità di ristrutturazione del debito sovrano. Era un punto molto delicato, ora trasformato in una formula generica».