Design e architettura, il parcheggio più cool del mondo è il Morelli di Napoli

E’ a Napoli il parcheggio più cool del mondo. Lo ha decretato la giuria di esperti di design ed urbanistica selezionata da due big media: DesignCurial e Looking4.com, coordinati rispettivamente da Sophie Killip e Martin Mansell.

A vincere il titolo della terza edizione del premio “World’s Coolest Car Park” è stato infatti il Quick Parking Morelli: una vittoria significativa, visto che la struttura napoletana ha ottenuto il 39.6% delle preferenze a fronte del 19.6% di AZ Sint-Lucas in Belgio e l’11.4% del Victoria Gate di Leeds, Regno Unito.

La struttura.

Articolato su sette piani con 250 box e 230 posti auto, il Morelli è stato realizzato dalla Sigea Costruzioni, impresa facente parte del gruppo Quick No Problem Parking diretta da Ettore Siniscalco, in soli 18 mesi da maestranze tutte locali a dimostrazione del fatto che a Napoli esistano ancora grandi eccellenze artigianali ed industriali. Quick no problem parking è una società per azioni, presidente è Massimo Vernetti, suo figlio Carlo è l’amministratore delegato, altri soci sono Alessandro Mauro ed il gruppo Petrone, che detiene la maggioranza . La modernità si fonde con la storia: tufo grezzo, pietra viva per la volta e una colata di resina rossa per il pavimento. Ferro e cemento entrano in una cava millenaria e riescono a non stravolgerla, anzi. Ascensori di vetro sfrecciano fino al punto più alto, Quota21, da dove è possibile affacciarsi sulla “piazza” lasciata com’era milioni di anni fa. Complessivamente il parcheggio garantisce 2mila posti a rotazione, con 250 box e 230 posti auto, un luogo funzionale nato con l’idea di coniugare tecnologia all’avanguardia e valorizzazione del paesaggio storico ospitando al suo interno anche l’Agorà Morelli ovvero un location per eventi culturali , mostre e manifestazioni mondane gestita da Annalisa Vernetti, responsabile marketing e comunicazione dell’azienda. Il Morelli ha avuto fin da subito il primo riconoscimento europeo vincendo l’E.P.A (European parking award) come parcheggio più bello d’Europa.

“Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi -afferma Massimo Vernetti- perché il Park Morelli conduce Napoli ed i napoletani a scalare le vette mondiali dell’architettura e dell’ingegneria nel settore della sosta rappresentando una scommessa vinta senza precedenti”. Per Martin Mansell, amministratore delegato di Looking4.com e uno dei giudici del premio, “la competizione ha catturato l'immaginazione di persone provenienti da tutto il mondo, con tre luoghi accattivanti che sono stati nominati i “World’s Coolest Car Park”. L'immaginazione e l'innovazione dietro ognuna di queste meraviglie architettoniche va oltre i confini, offrendo qualcosa che semplicemente non ti aspetti da un parcheggio”.