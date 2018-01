Andria, verme in una lattina di Coca Cola: 12enne ricoverata

Una ragazzina di 12 anni è stata ricoverata all'ospedale 'Bonomo' di Andria dopo aver bevuto una lattina di Coca Cola con all'interno un verme.

Il responsabile del presidio medico ospedaliero, Stefano Porziotta ha fatto sapere che "La bambina sta bene e viene tenuta in osservazione solo per precauzione". "Stando ad un primo esame macroscopico del verme - ha aggiunto - non vi sono elementi che destino preoccupazioni ma invieremo il campione all'istituto zooprofilattico di Foggia per approfondimenti da parte di esperti".

"La bambina - conclude il medico - non ha avuto né vomito, né diarrea o altri sintomi che possano allarmarci, resterà per qualche ora in ospedale". Intanto, sul posto, sono giunti agenti del commissariato di polizia che, con l'ufficio igiene di Andria e il Sian, il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Puglia, hanno sequestrato la lattina e stanno cercando di individuare il lotto per risalire alla provenienza.