ArciLesbica conferma il no all'utero in affitto

L'8 Congresso Nazionale di ArciLesbica ha eletto la nuova presidente Cristina Gramolini e la nuova segreteria nazionale: Roberta Vannucci, Giovanna Camertoni, Lucia Giansiracusa, Sara Rinaudo, Raffaella Natalello e Silene Gambino.

L’associazione si proietta in un orizzonte femminista radicale, opponendosi risolutamente alla maternità surrogata in quanto riduzione a cosa di chi nasce e assoggettamento del corpo femminile sul mercato.

ArciLesbica rivendica piena agibilità per i posizionamenti femministi all'interno del movimento lgbt* e si fa promotrice di una fase di discussione a tutto campo sul nuovo scenario apertosi dopo la conquista della legge sulle Unioni Civili: adozioni per single e coppie dello stesso sesso, rifiuto del modello neoliberale della società, lotta agli stereotipi di genere:

“Lottiamo contro la lesbofobia, l'omofobia e la transfobia” si legge nel documento approvato “e sottolineiamo che questi non sono concetti coincidenti: in particolare la lesbofobia è ostilità verso le relazioni d'amore tra donne e si aggancia all'odio per le donne indipendenti.”

ArciLesbica è già al lavoro per creare un appuntamento di rilievo internazionale a Firenze nel giugno prossimo sui temi di attualità del movimento delle lesbiche.

Il commento di Marco Volante su Facebook

Arcilesbica ha deciso di allontanarsi dal movimento LGBT, con un congresso che ha approvato una mozione "di minoranza", per proseguire la battaglia talebana contro l'omogenitorialità e la transessualità insieme a Terragni e Adinolfi. Che peccato, che occasione sprecata...