Arezzo, bimba di 18 mesi muore chiusa in auto sotto il sole

Una bambina di un anno e mezzo è morta per arresto cardiaco dopo essere rimasta alcune ore chiusa nell'auto della mamma che era andata al lavoro. E' successo a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo. Un vigile insieme ad alcuni passanti e alla stessa madre, sono intervenuti anche con il defibrillatore preso in Comune, poi è stato chiamato il 118 e nel frattempo è arrivato anche il Pegaso, ma per la piccola non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per capire meglio la dinamica del drammatico incidente.