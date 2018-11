Arezzo, su Facebook tutti col gommista che ha ucciso il ladro

Uccide ladro: il gruppo Facebook 'Io sto con Fredy' raccoglie quasi 21mila adesioni in un giorno

Per la vicenda del gommista Fredy Pacini, che all'alba di ieri ha sparato e ucciso un 29enne moldavo che si era introdotto nella sua rivendita di penumatici e' nata ieri sera spontaneamente una pagina Facebook: 'Io sto con Fredy'. Alle 13,30 di oggi il gruppo conta 21mila 'sostenitori'. La pagina, si legge nel post pubblicato, e' nata con lo scopo di "di mettere in comunicazione piu' gente possibile, nel minor tempo possibile e cercare di raccogliere idee e proporre iniziative a scopo di solidarieta' nei confronti di Fredy".

Legittima difesa: Bongiorno, nuova legge nel 2019

"In Italia fino adesso c'e' stato troppo lassismo nei confronti degli aggressori e di chi entra nelle nostre case". Lo ha detto la ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla norma sulla legittima difesa tornata di attualita' dopo il caso del gommista di Arezzo che dopo 38 furti in azienda ha sparato e ucciso un ladro. "C'e' stata la tendenza - ha aggiunto Bongiorno - ad essere sempre attenti al tema della difesa. Sono contrarissima all'attuale legge sulla legittima difesa perche' pretende che il soggetto aggredito debba fare una sorta d'indagine prima di poter reagire, cioe' deve vedere se c'e' un imminente pericolo. Quindi di notte una persona che sente dei passi in casa dovrebbe scrutare tutte le stanze e capire in che posizione sia l'aggressore. Questo e' impensabile. E' chiaro che tutto questo porta alcune persone a pensare che in Italia ci sia terreno fertile per rubare e fare rapine". "Credo sia necessario - ha sottolineato la ministra - creare una legge chiara in cui tutelare l'aggredito e non l'aggressore. Con questa misura diamo anche un messaggio chiaro a tutti coloro che pensano di venire in Italia indisturbati, entrare in casa altrui e compiere 38 furti come e' accaduto ad Arezzo. Il principio e' che sbaglia chi entra nella casa altrui. Chiunque dunque entra in casa di altri per rubare, violentare e uccidere deve accettare le conseguenze. Spero nei primi mesi del 2019 che questa nuova norma possa diventare legge".