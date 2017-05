Ariana Grande, concerto a Manchester a due settimane dall'attentato

A due settimane di distanza dall'attentato che è costato la vita a 22 persone, Ariana Grande torna a cantare a Manchester. La cantante sarà protagonista domenica di un grande show insieme ad ospiti come Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan and Take That e Pharrell Williams. L'incasso dello spettacolo, intitolato One Love Manchester, sarà devoluto in beneficenza. Lo show, che sarà ospitato dall'Old Trafford Cricket Ground.che può ospitare fino a 50mila persone, sarà trasmesso in diretta dall'emittente televisiva e radiofonica Bbc.

I guadagni saranno destinati al fondo 'We Love Manchester', che raccoglie denaro a sostegno delle vittime dell'attentato. I fan che si trovavano allo show alla Manchester Arena colpita dall'attacco potranno entrare gratuitamente.

Il concerto sarà ospitato dall'Old Trafford Cricket Ground. La cantante, dopo la tragica serata, aveva scritto: "Non gli permetteremo di dividerci, non li lasceremo vincere. La nostra risposta a questa violenza deve essere lo stare insieme, aiutarci, amarci ancora di più, cantare più forte di prima".



Nei giorni scorsi la cantante aveva fatto sapere che il suo Dangerous Woman world tour sarebbe ripartito il 7 giugno da Parigi. Previste anche due date in Italia, il 15 giugno al Palalottomatica di Roma e il 17 giugno al Pala Alpitour di Torino. “Dal giorno in cui ho iniziato a lavorare al Dangerous Woman Tour ho detto che questo show più di ogni altra cosa voleva essere un posto tranquillo e sicuro per i miei fan. Un posto in cui potessero evadere e stare insieme. Per star bene e per essere loro stessi. Ciò che è avvenuto non cambierà tutto questo”, aveva scritto.