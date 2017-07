Gallipoli, uomo armato di fucile a canne mozze nei luoghi della movida

Armato di fucile nei luoghi della movida a Gallipoli, arrestato

Un uomo di 42 anni che la notte scorsa, armato di fucile a canne mozze e cartucce, se ne andava in giro nei luoghi della movida di Gallipoli (Lecce), e' stato arrestato dalla polizia al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie della citta'. Stefano Della Rocca, del posto, e' stato trovato in possesso dell'arma dalla quale, poco prima dell'arresto, erano partiti anche alcuni colpi, forse per una bravata. Sono stati alcuni ragazzi a segnalare all'equipaggio di una Volante del locale commissariato di polizia gli spari provenienti da una zona retrostante alle rivendite ambulanti poste sul lungomare Galilei, uno dei luoghi piu' affollati durante le serate estive e a pochi passi dai locali del divertimento notturno.

Gli agenti, avendo notato l'uomo mentre beveva una birra seduto al tavolino di una paninoteca, hanno proceduto ad un controllo che non ha dato alcun esito, ma poi hanno deciso di presidiare la zona e di seguire ogni movimento del 42enne. Quest'ultimo, messosi al volante di un'utilitaria, ha iniziato a percorrere le strade limitrofe, ma all'alt della polizia, anziche' fermarsi, si e' dato alla fuga gettando dal finestrino dell'auto una sacca con dentro l'arma poi recuperata e sequestrata dai poliziotti: un fucile a canne mozze "Bernardelli" calibro 16 con matricola abrasa e tre cartucce di colore verde dello stesso calibro. Della Rocca e' stato poi raggiunto e arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina ed esplosione in luogo pubblico di colpi d'arma da fuoco, ma i poliziotti gli hanno contestato anche la guida senza patente perche' in precedenza sospesa con provvedimento del prefetto. Gli stessi agenti, nel corso di verifiche piu' approfondite, all'interno di un cassonetto vicino alla paninoteca dove Della Rocca era stato notato, hanno trovato due cartucce esplose, dello stesso tipo e colore di quelle sequestrate.