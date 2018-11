Arnaud Donckele miglior chef del mondo. Nessun italiano nella top ten

Il francese Arnaud Donckele è il miglior chef del mondo. A dirlo i suoi stessi colleghi chef, che per il magazine francese Le Chef hanno votato il miglior collega. Un voto d'elite, visto che vi partecipano solo coloro che hanno due o tre stelle Michelin. Sul gradino più alto salte dunque il francese Donckele, chef del ristorante La Vague d’Or di Saint Tropez. Lo segue Michel Troisgros, che l’anno scorso saliva sul primo gradino del podio, completato stavolta, in terza posizione dall’olandese Jonnie Boer, patron chef del ristorante De Librije. Nessun italiano presente nella top ten. Il primo italiano in classifica è infatti Enrico Crippa al 26esimo posto. Carlo Cracco si ferma al 92esimo posto.

La top 10

Arnaud Donckele – La Vague d’Or (Saint Tropez, Francia)

Michel Troisgros – Maison Troisgros (Ouches, Francia)

Jonnie Boer – De Librije (Zwolle, Paesi Bassi)

Yannick Alleno – Alleno (Parigi, Francia)

Seiji Yamamoto – Nihonryori Ryugin (Tokyo, Giappone)

Paul Pairet – Ultraviolet (Shangai, Cina)

Emmanuel Renaut – Flocons de sel (Megeve, Francia)

David Kinch – Manresa (Los Gatos, California)

Alexandre Couillon – La Marine (Noirmoutier en l’Ile, Francia)

Renè Redzepi – Noma (Copenhagen, Danimarca)