Arriva il freddo. Svolta meteo dal Polo Nord. Prima neve, crollo termico

Il mese di OTTOBRE è ai nastri di partenza e, secondo gli ULTIMI AGGIORNAMENTI, partirà subito con un attacco ARTICO. Poi ci aspetta un VORTICE anomalo ed infine torneranno le PIOGGE atlantiche. Scopriamo subito in dettaglio cosa aspettarci nelle prossime settimane analizzando temperature e precipitazioni.

Come possiamo vedere dalle mappe meteo a nostra disposizione già nei prossimi giorni, a partire dalla giornata di mercoledì 2, le condizioni meteo sono previste in rapido peggioramento a causa di un vortice ciclonico in discesa direttamente dal Polo Nord accompagnato da fredde ed instabili correnti. Ci aspettiamo piogge e temporali dapprima sulle regioni del Nord, in estensione poi nella giornata di giovedì 3 anche ai settori del Centro. Soffieranno anche molto forti i venti con raffiche violente di Bora al Nord e lungo tutta la fascia adriatica, la Tramontana sul medio/alto Tirreno e un teso Maestrale sulla Sardegna.In questa primissima parte del mese le temperature sono previste in calo e risulteranno sotto le medie del periodo.

Ma non è finita qui, infatti prende sempre più piede l'ipotesi di un nuovo ciclone in discesa dal Nord Europa dalla giornata di lunedì 7 ottobre. Secondo le ultime proiezioni la bassa pressione potrebbe approfondirsi sul mar Tirreno dando il via ad una fase di maltempo piuttosto intensa, specie sulle regioni del Centro-Sud che potrebbe durare per buona parte della seconda settimana di ottobre. Prestare attenzione in particolare tra Campania, Calabria e Sicilia in quanto, a causa del mare ancora molto caldo, potrebbero venirsi a creare condizioni particolarmente rischiose con la possibilità concreta di alluvioni lampo e nubifragi. Per l'esatta localizzazione delle precipitazioni occorre naturalmente aspettare i prossimi aggiornamenti. Successivamente una temporanea rimonta dell'anticiclone potrebbe regalarci una pausa soleggiata con temperature ben oltre le medie attese in questo periodo.

La seconda parte del mese potrebbe vedere il ritorno di un grande assente degli ultimi mesi: il flusso perturbato Atlantico. Al momento è difficile entrare nei dettagli vista la distanza temporale, ma con configurazioni di questo tipo, statisticamente parlando, le regioni maggiormente coinvolte da PIOGGE diffuse sarebbero quelle nord-occidentali, Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia su tutte.

fonte www.ilmeteo.it