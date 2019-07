Ascoli, maltrattamenti in famiglia e lesioni: madre fa arrestare figlio 19enne

Un’intera famiglia sotto scacco di un diciannovenne. Violenze, soprusi, vessazioni e comportamenti aggressivi messi in atto e perpetrati ai danni della madre e dei due fratelli. L’arresto del giovane ha fatto calare il sipario, almeno per il momento, sulle violenze fisiche e psicologiche che da tempo i congiunti erano costretti a subire.

La triste e drammatica storia di cronaca arriva da Ascoli Piceno. È stata la madre a denunciare il figlio violento alla Polizia. Esasperata, stanca, forse terrorizzata per quanto avveniva tra le mura della sua abitazione. L’ultimo episodio, accaduto soltanto qualche giorno fa, l’avrebbe fatta riflettere e spinta al tempo stesso ad informare le autorità, anche per tutelare gli altri due figli, vittime dello stato di terrore che albergava in casa. Il diciannovenne, secondo quanto si è appreso, ha colpito violentemente la madre al volto procurandole ferite per le quali l’ospedale ha decretato una prognosi di 40 giorni. Il gesto sarebbe scaturito da futili motivi, che hanno alimentato e reso incontrollabile la furia aggressiva del ragazzo.

Il giovane aveva già manifestato comportamenti violenti culminati nel ferimento dei membri della sua famiglia, maltrattando la madre, la sorella e il fratello minorenne. Ma non solo. In alcuni momenti di ira, il diciannovenne non sarebbe riuscito a controllare l’impeto distruttivo e avrebbe sfondato le porte di casa con una scarica di pugni, devastato l’arredamento e molti accessori che gli sono capitati a tiro.

La conclusione delle indagini, svolte in modo congiunto da Carabinieri e Polizia, ha portato il Gip ad accogliere le richieste dell’accusa e per l’indagato si sono aperte le porte del carcere di Ascoli. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e continuate.