Ascoli Piceno, professore fa gli auguri a Hitler su Facebook

Ascoli Piceno, prof fa gli auguri di compleanno a Hitler su Facebook

Un docente di una scuola di Ascoli Piceno ha fatto gli auguri ad Adolf Hitler, nato il 20 aprile 1889, in un post su Facebook, poi rimosso. "Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wuensche" si leggeva sul post, vale a dire 'centoventinove volte auguri di buon compleanno'. Il post ha immediatamente suscitato un'ondata di polemiche.

Il docente che ha postato gli auguri di compleanno a Hitler e' un vice preside. Tra i primi a segnalare il fatto il responsabile del centro studi del Movimento Animalista Rinaldo Sidoli: "non e' diritto di opinione, e' revisionismo storico. E' dimenticare le stragi naziste. E' un insulto alla Memoria e a tutte le vittime italiane morte per mano delle SS" scrive in una nota, auspicando che la dirigente della scuola "prenda le distanze e organizzi un incontro con i sopravvissuti all'Olocausto per sconfiggere l'ignoranza storica sui crimini perpetrati dal nazismo contro i perseguitati". Il Comitato Antirazzisti Piceni ha scritto immediatamente alle autorita' scolastiche, al Miur e al Prefetto di Ascoli Piceno: "L'Italia e' una Repubblica democratica ed antifascista e la sua scuola pubblica ha tra i suoi compiti quello di educare al valore e ai principi su cui si fonda la Costituzione di questo Paese. Non deve dunque esistere alcun ruolo pubblico per chi non solo disconosce i principi basilari e fondanti del convivere democratico, ma addirittura manifesta aperta simpatia con l'emblema incarnato della negazione non solo di tutti i principi democratici che ci identificano, ma addirittura dei diritti umani".