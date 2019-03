Assume pizzaiolo nero, i clienti abbandonano il locale: il gestore risponde

Quando Riccardo Lanzafame ha deciso di assumere un ragazzo di colore come pizzaiolo, non poteva immaginare quello che sarebbe successivamente accaduto. I clienti, dopo avere boicottato il locale, hanno pubblicato su Facebook insulti razzisti rivolta al giovane pizzaiolo gambiano.

Assume pizzaiolo nero: LA RISPOSTA DEL GESTORE

Riccardo Lanzafame non si è lasciato intomorire né dai commenti su Faceboook né dalla reazione dei suoi clienti, ma ha deciso di appendere un avviso, fuori dal suo locale, che recita: "Abbiamo assunto un ragazzo africano, se sei razzista non entrare". E a chi lo intervista dice: "Lo dovevo fare, è una questione di dignità. Non si può attaccare un ragazzo di colore, per me è razzismo, è inaccettabile".

CLAMOROSO: Assume pizzaiolo nero, i clienti abbandonano il locale. Lui lo convince a restare

Quando il giovane gambiano ha letto i commenti riportati sul famoso social si è messo a piangere, ma Riccardo lo ha confortato e lo ha convinto a restare: "Sa fare le pizze, è bravo nel suo lavoro".