"Asteroide colpirà la Terra il 25 febbraio e super tsunami". La teoria choc

Allarme choc: un asteroide colpirà la Terra il 25 febbraio. Ipotesi super tsunami

"Il 25 febbraio la Terra verrà investita da un asteroide. Anche se non dovesse colpire il nostro pianeta l'asteroide potrebbe comunque provocare degli tsunami di grosse dimensioni". Sul web rimbalza l'allarme choc. Si tratta di un asteroide che la Nasa ha identificato nella traiettoria del nostro pianeta e che tiene sotto controllo. Secondo i calcoli dovrebbe in realtà passare a 51 milioni di chilometri dalla Terra il prossimo 25 febbraio. Ma secondo un astronomo, Dyomin Damir Zakharovich, l'asteroide in realtà impatterà con la Terra dando il via a una serie di tsunami. Nessun altro esperto ha confermato la teoria complottista e dunque, come accaduto nel 2012, non resterà che aspettare e vedere se le profezie apocalittiche si verificheranno davvero oppure no.

Spazio: missione per 'salvare' Terra, sonda Nasa verso asteroide

Su un profilo meno immediato e più reale, invece è partita la Missione 'Armageddon' della Nasa: l'agenzia spaziale ha inviato nello spazio una sonda per intercettare un asteroide che potrebbe colpire la Terra tra il 2175 e il 2199. Il compito di 'Osiris-Rex' sara' quello di avvicinare la 'massa', grande come una montagna di 500 metri, e di studiarla, prelevandone alcuni frammenti. Una sorta di pedinamento nello spazio che comincera' nell'agosto del 2018, quando la sonda raggiungera' l'asteroide Benno, e andra' avanti fino al luglio del 2020. Solo in quel momento 'Osiris-Rex' entrera' in contatto con la superficie d'asteroide e stacchera' una parte della roccia, prima di ripartire alla volta della Terra, dove rientrera' nel settembre del 2023. Secondo la Cnn, l'asteroide ha un diametro di 492 metri e passera' nell'orbita lunare nel 2135. La possibilita' di un impatto e', secondo la Nasa, solo una su 2.500, ma l'agenzia spaziale vuole acquisire le informazioni piu' accurate possibile su ogni minaccia, anche la piu' remota. Oltre alla suggestiva missione da colossal cinematografico, in campo scientifico la sonda, decollata da Cape Canaveral, portera' sulla Terra informazioni preziose sulla formazione del nostro pianeta e sul sistema solare. L'asteroide, secondo la scienziata della Nasa Christina Richey, "per la sua ricchezza di carbonio ha conservato materiali per oltre 4 miliardi e mezzo di anni".