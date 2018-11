Asti, novantenne spara e uccide il perito del tribunale: temeva pignoramento

Un uomo di 91 anni ha sparato a un geometra che si era recato a casa dell'anziano perche' incaricato dal Tribunale di Asti di effettuare una perizia relativa a una procedura di pignoramento.

Quando il geometra e' entrato nell'abitazione, il 91enne ha esploso uno o forse due colpi di pistola, che hanno raggiunto il petto della vittima.

L'anziano ha atteso l'arrivo dei carabinieri, a cui ha consegnato l'arma. Il geometra e' stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale e ora si trova in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico.