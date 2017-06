Attacco a Londra: furgone sulla folla, poi le coltellate

Si aggrava il bilancio dell'attacco al London Bridge di sabato sera e cresce l'allerta anche al di fuori della Gran Bretagna. Le vittime, ha riferito la polizia britannica, sono sette, mentre i feriti sono 48, quattro dei quali francesi. Durante una conferenza stampa, la commissaria della polizia metropolitana di Londra, Cressida Dick, ha fatto il punto dopo l'attentato e ha confermato che al momento si ritiene che l'aggressione sia stata condotta dalle tre persone poi uccise dalla polizia. "Sappiamo al momento che sono stati tre gli attentatori di ieri sera, non crediamo ci siano altri terroristi anche se continuiamo le indagini per escludere eventuali complici", ha precisato Dick. Intanto Sky News ha mostrato le immagini in diretta di un'operazione antiterrorismo in corso a Kings Road, a Barking, a est di Londra. Secondo l'emittente britannica, l'operazione è legata agli attacchi nella capitale. Gli agenti hanno fatto irruzione all'interno di un condominio e hanno portato via 5 persone.

Allerta resta 'grave'. È stato deciso per il momento di mantenere il livello di allerta anti-terrorismo nel Regno Unito a 'grave', nonostante l'attacco di Londra. A dirlo è stato il ministro degli Interni Amber Rudd nel corso di un'intervista ad Itv. Non è stato quindi alzato a quello più alto, 'critico', come invece era stato fatto per qualche giorno dopo la strage di Manchester perché si temeva che i complici dell'attentatore Salman Abedi potessero colpire.

Invito alla calma. La capitale britannica è ripiombata nel panico, a poco più di due mesi dall'assalto a Westminster: "È un momento difficile, capisco che la gente abbia paura. Vorrei che i londinesi e i turisti restassero calmi, vigili e attenti", ha detto ancora Cressida Dick. "Se vedete qualsiasi cosa che vi preoccupa, una persona o una cosa anche se non è significativa per favore contattateci sulla linea anti-terrorismo", ha aggiunto invitando "le persone a continuare a vivere normalmente". Secondo quanto riferito dalla responsabile della polizia metropolitana, gli attentatori di Londra indossavano cinture esplosive finte. "Lo scopo - ha spiegato la comandante - era quello di terrorizzare i passanti nel corso dell'attacco".

Riunione comitato 'Cobra'. In mattinata si è riunito il comitato di emergenza per la sicurezza 'Cobra'. "Questo è il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna e da marzo la sicurezza, la polizia e l'intelligence hanno sventato 5 complotti", ha detto dopo il vertice la premier britannica, Theresa May. "Gli attacchi non sono collegati, ma siamo di fronte a un nuovo trend: il terrorismo chiama il terrorismo e gli assalitori vengono ispirati da altri assalitori", ha aggiunto la prima ministra, convinta che alla base degli assalti ci sia l'estremismo islamista. Per la premier deve essere rivista la strategia anti-terrorismo contro le nuove minacce al Paese ed è necessario "cercare accordi internazionali che disciplinano il cyberspazio: dobbiamo fare di tutto per limitare l'estremismo online creando spazi sicuri online".

Terroristi fermati in otto minuti. Appena otto minuti: è questo il tempo impiegato dalla polizia per uccidere i tre aggressori dell'attacco terroristico, dopo aver ricevuto la prima chiamata di emergenza. "La polizia armata ha reagito rapidamente e ha ucciso i tre uomini otto minuti dopo aver ricevuto la prima chiamata di emergenza", ha detto Mark Rowley, capo della polizia anti-terrorismo.

Tassista 'eroe' cerca di fermare aggressori. Nei brevi minuti di terrore al London Bridge, il quotidiano Independent riferisce che un tassista, identificato solo con il nome 'Chris', ha cercato di intercettare i terroristi e di investirli per fermarli. Poco dopo aver girato verso Borough Street, Chris ha visto un furgone bianco arrivare a circa 80 chilometri all'ora e poi investire deliberatamente i pedoni. L'autista, continua il giornale, a quel punto ha fatto un'inversione a U, per cercare di fermare l'uomo che era in pochi istanti sceso dal mezzo e stava attaccando le persone a colpi di coltello. "Ho detto al tizio nel mio taxi che avrei provato a colpirlo, lo avrei investito", e così "ho fatto un'inversione". "Stavo per investirne uno, ma mi ha schivato e tre agenti di polizia sono arrivati correndo verso di loro con i loro manganelli in pugno".

Ukip non sospende campagna elettorale. Contrariamenente a quanto fatto da altri partiti, che tra quattro giorni si confrontano nelle elezioni, l'Ukip non ha intenzione di sospendere la campagna elettorale: "Mi rifiuto di sospendere la campagna elettorale dell'Ukip perché distruggere la nostra democrazia è quello che vogliono gli estremisti", ha scritto su Twitter il leader del partito euroscettico, Paul Nuttall. La conferma che le elezioni dell'8 giugno si svolgeranno regolarmente arriva da May. Il primo ministro ha aggiunto che domani riprenderà anche la campagna elettorale.

Confermato concerto di Ariana Grande. Il terrore non ferma il concerto contro la paura, organizzato a Manchester da Ariana Grande insieme ad altre star che hanno deciso di affiancarla, come i Coldplay e Justine Biber. L'appuntamento è stato fissato dopo l'attacco di Manchester, nel quale hanno perso la vita 22 persone, al termine di un concerto proprio di Ariana Grande. A confermare l'evento la polizia di Manchester: uno dei responsabili della polizia, Garry Shewan, ha spiegato che il concerto si svolgerà "con misure di sicurezza rafforzate".

Minniti convoca comitato analisi antiterrorismo. I fatti di Londra fanno salire l'attenzione anche nel nostro Paese. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha convocato una riunione straordinaria del comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) per le ore 18 al Viminale, alla presenza dei vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence. Intanto fonti della Farnesina riferiscono che "al momento non risultano italiani coinvolti" nell'attentato di ieri sera. "Il lavoro continua dato l'elevato numero di italiani presenti a Londra", hanno aggiunto le fonti. E, infatti, ci sono "un paio di italiani non ancora rintracciati", ha affermato l'ambasciatore italiano a Londra Pasquale Terracciano, dicendosi però "ottimista sul fatto che non avremo sorprese negative".

Mattarella: "Sdegno per fatti Londra". Dura la condanna del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per l'attentato nella capitale britannica: "Ancora una volta, manifestando il suo volto più vile, il terrorismo ha brutalmente colpito Londra. Gli attacchi di questa notte suscitano, oltre al cordoglio, profondo sdegno e la più ferma condanna. L'Italia sarà sempre a fianco del Regno Unito nella lotta contro quanti cercano di stravolgere la convivenza civile delle nostre società libere e inclusive".









"Prego per Londra": cosi' in un tweet Ariana Grande, la pop star americana idolo dei giovanissimi protagonista suo malgrado il 22 maggio scorso del sanguinoso attentato terroristico suicida della Manchester Arena, avvenuto a conclusione di un suo concerto. Grande e' tornata a Manchester proprio in questi giorni, per visitare in ospedale alcuni dei bambini rimasti feriti in quell'attacco, e partecipare oggi a un evento musicale di solidarieta' e beneficenza nello stadio del cricket di Old Trafford con altri grandi nomi del pop - come Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Take That o Robbie Williams - da lei stessa promosso.