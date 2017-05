Attacco hacker, colpiti 99 Paesi. L'Europol: "Azione senza precedenti"

L'attacco hacker che ha colpito reti informatiche in 99 Paesi e' "di dimensioni senza precedenti". Lo afferma Europol in una nota. L'agenzia europea sottolinea che "sara' necessaria una complessa investigazione internazionale per identificare i responsabili". Europol ha gia' avviato contatti con i Paesi e le societa' colpite dal virus informatico diffuso dai pirati.

Attacco hacker: "virus rubato da russi dopo raid Usa in Siria"

Potrebbe essere stato un gruppo di hacker con collegamenti con la Russia il 'motore' all'origine dello spettacolare attacco hacker che venerdi' ha violato la sicurezza informatica dei computer di mezzo mondo; un gruppo che rubo' il virus agli 007 americani all'indomani del raid aereo statunitense in Siria, forse come rappresaglia per il bombardamento ordinato dal presidente Donald Trump nella base aerea siriana. E' quanto scrive il quotidiano britannico Telegraph: ad aprile, la misteriosa organizzazione criminale, Shadow Brokers, rese noto di aver rubato un''arma digitale' da un'agenzia di spionaggio americana, un'arma che dava un accesso senza precedenti a tutti i computer che usano Microsoft Windows, il sistema operativo piu' diffuso al mondo. Eternal Blue, il tool rubato da Shadow Brokers, era stato messo a punto dalla National Security Agency (Nsa), la potente unita' di intelligence militare americana, che lo aveva voluto per introfularsi nei computer di terroristi e Stato nemici. Ma proprio quello strumento inaspettatamente gli fu rubato. I pirati scaricarono il virus su un oscuro sito web il 14 aprile, appena una settimana dopo che Trump aveva ordinato il bombardamento della base siriana, da cui erano partiti i raid con l'attacco chimico nella provincia di Idlib. Ebbene, secondo gli esperti, questa tempistica e' significativa e indica che Shadow Brokers ha legami con il governo russo. Sei giorni prima, con un inglese stentato , l'8 aprile, un giorno dopo l'attacco, Shadow Brokers aveva messo in guardia il presidente Trump. "Che c.....stai facendo? Shadow Brokers ha votato per te, ti sostiene. Shadow Brokers ha perso fiducia in te. Mr Trump sta aiutando Shadow Brokers, aiutandoti. Ora sembra che tu stia abbandonando 'la tua base', il 'movimento', la gente che ti ha eletto". Eternal Blue, una volta scaricato da Shadow Brokers, e' entrato in possesso di qualcuno che lo ha utilizzato per guadagnare l'accesso remoto ai computer di mezzo mondo.

Gli Usa non hanno mai confermato che gli strumenti utilizzati da Shadow Brokers appartenessero all'Nsa o ad altre agenzie di intelligence americane; ma ex agenti hanno confermato che ha tutte le caratteristiche di quelli messi a punto dall'unita' dell'Nsa, che si infiltra nelle reti di computer all'estero, l'unita' dedicata alle 'Tailored Access Operations', alle operazioni mirate. Di certo l'attacco di venerdi' solleva interrogativi sui Paesi che, in numero sempre piu' crescente, mettono a punto e conservano armi informatiche; e inoltre punta l'indice sulla facilita' con cui questi strumenti possano essere trafugati e utilizzati contro i cittadini.

Attacco hacker, la Russia denuncia: anche noi siamo stati attaccati

L'attacco cibernetico che ha colpito 74 Paesi nel mondo non ha risparmiato la Russia, spesso sospettata di essere coinvolta in questo tipo di azioni. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Mosca.



Attacco hacker: Renaul ferma produzione in impianti Francia

La Renault ha dovuto fermare la produzione nei suoi stabilimenti in Francia a causa dell'attacco hacker che ha infettato i computer della casa automobilistica. Una portavoce di Renault ha detto che il fermo "e' una delle misure adottate per impedire che il virus si diffonda". La portavoce non ha specificato quali siano gli impianti dove l'attivita' e' sospesa. Secondo fonti sindacali, tra i siti principali dove le catene di montaggio sono ferme c'e' quello di Sandouville in Normandia.

Attacco hacker, in Gran Bretagna sanita' nel caos: negli ospedali "solo urgenze"

Si preannuncia un week-end di caos negli ospedali britannici dopo l'Attacco hacker che ha messo in ginocchio il servizio sanitario: migliaia di operazioni sono state annullate, i servizi sono stati sospesi, le ambulanze dirottate verso indirizzi sbagliati. Il sistema sanitario britannico e' stato la vittima piu' vistosa dell'Attacco hacker globale che ha interessato quasi 100 Paesi, un Attacco di cui ancora non sono noti i responsabili, realizzato utilizzando una tecnologia rubata alla National Security Agency americana, l'Nsa: un virus che blocca l'accesso a tutti i file di un pc fino a che non venga pagato un riscatto. In Gran Bretagna si lavora senza sosta per ripristinare il sistema di computer mandati in tilt mentre il governo ha chiesto agli ospedali assolutamente di non pagare. Ciaran Martin, responsabile dell'agenzia di sicurezza informatica, ha detto che sta facendo "tutto il possibile" per riavere "servizi di utilita' vitale" di nuovo attivi e funzionanti: si lavora senza sosta, ventiquattr'ore su ventiquattro. "Siamo assolutamente consapevoli che gli attacchi ai servizi critici come l'Nhs, il servizio di sanita' britannico, hanno un enorme impatto sugli individui e le loro famiglie. Stiamo facendo tutto quello che e' alla nostra portata per restaurare questi servizi vitali", ha assicurato Martin. Ma migliaia di pazienti sono in una sorta di limbo: a quelli non gravi e' stato chiesto di tenersi lontani dagli ospedali, quelli con necessita' piu' serie vengono dirottati verso ospedali i cui computer funzionano ancora. Il sistema sanitario britannico e' stato colpito a largo raggio: almeno 45 strutture locali,tra cui ospedali, servizi di ambulanze, centri di salute mentali. Non solo sono stati annullati appuntamenti ed operazioni, ma i medici non sono riusciti a entrare nel dati sanitari personali dei loro pazienti. La premier, Theresa May, e il sistema digitale del servizio sanitario hanno assicurato che non risultano danneggiati i dati dei pazienti. Ma Amber Rudd, la responsabile dell'Interno ha rifiutato di chiarire se i dati fossero precedentemente salvati con un back-up (avrebbero "dovuto", ha detto) e ha invitato la sanita' pubblica ad aggiornare i suoi software. Il 'ransomware' utilizzato per colpirli e' un malware che, installato, infetta il pc e al tempo stesso impone, per sbloccare il computer, un pagamento in Bitcoin, la moneta virtuale, nel portafoglio indicato. Piu' in generale, il 'ransomware', WanaCryptOr 2.0" o WannaCry, che chiude i file attraverso un algoritmo criptato, evidenzia la vulnerabilita' di Windows. Il 'bug' impiegato dai pirati sarebbe contenuto nell'Smb Server di Windows, su cui la stessa Windows era intervenuta con un aggiornamento di sicurezza a marzo; ma i computer che non avevano installato l'aggiornamento di sicurezza sono risultati vulnerabili.

Attacco hacker: infettata anche rete ferrovie in Germania

Anche il sistema informatico delle ferrovie tedesche e' stato colpito dall'attacco globale lanciato ieri da misteriosi hacker. Lo ha reso noto oggi la societa' Deutsche Bahn (DB), specificando che il traffico ferroviario non ha risentito del'atto di pirateria. Ci sono stati "problemi nel sistema" in diversi ambiti, ha spiegato DB in un comunicato. Vi sono state alterazioni nel pannelli informativi collocati nelle stazioni e in altri strumenti di informazione ai passeggeri, ma non si e' prodotta alcuna alterazione nella circolazione dei treni. DB ha sottolineato che si lavora "senza sosta" per rimediare ai problemi causati dal virus informatico