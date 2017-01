Attentato a Gerusalemme. Camion lanciato contro soldati: 4 vittime

Quattro soldati israeliani (tre donne e un uomo) sono stati uccisi da un camion guidato da un palestinese che è piombato su di loro. Il luogo dell'attentato si trova in un quartiere ebraico della parte sud di Gerusalemme est. Quindici i feriti. Esulta Hamas che definisce "eroico" l'attacco "con un camion dell'Intifada". Israele condanna "l'odio palestinese".

"Attacco terroristico". Per le autorità si tratta di un atto di terrorismo. L'autista, Fadi al-Qanbar, 28 anni ("Era stato rilasciato dalle prigioni israeliane", fanno sapere le 'Brigate Qassam'), è stato ucciso dalla polizia. Aveva una patente israeliana e guidava un veicolo con targa di Israele, proveniva dal quartiere di Gerusalemme est Jabal Mukaber, non lontano da dove è avvenuto l'attacco.

"Quando il mondo capirà che il problema è l'odio palestinese?". Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Emmanuel Nahshon, ha commentato così "il nuovo attacco palestinese".

"Il terrorista proveniva da Alar Street, ha visto quel gruppo di persone che scendevano dall'autobus lungo il viale, quindi ha accelerato e li ha travolti": questa la ricostruzione della portavoce della polizia di Gerusalemme, Galit Ziv. Il commissario della polizia Roni Alsheich ha spiegato che non c'erano stati degli 'allerta' su possibili attacchi di questo genere. Le vittime stavano facendo un giro turistico della città quando il camion li ha falciati.

Secondo la testimonianza dei primi soccorsi, "il pesante automezzo, con targa israeliana, ha investito il gruppo di giovani soldati appena scesi dall'autobus vicino al punto di controllo di Armon Hanatziv" (o Talpiot est), un viale popolare per le passeggiate lungo nella zona sovrastante la Città Vecchia. Quando sono arrivate le ambulanze, "dieci persone erano a terra", alcune "intrappolate sotto il camion". In città è stato elevato il livello di allarme.

Hamas da Gaza ha espresso il suo plauso per l'attacco di oggi a Gerusalemme. Il portavoce del movimento islamico Hazzem Qassem, ripreso dai media israeliani, ha scritto sulla sua pagine Facebook che "le continue operazioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est provano che l'Intifada di Gerusalemme non è un evento isolato, ma piuttosto una decisione del popolo palestinese di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall'occupazione israeliana".

Le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno fatto sapere che l'autore dell'attacco di oggi a Gerusalemme, Fadi al-Qanbar, "era stato rilasciato dalle prigioni israeliane". Un comunicato del gruppo - citato dai media israeliani - lo definisce "mujahid, combattente jihadi".