Attentato a Mogadiscio, almeno 90 morti. Autobomba esplode a un checkpoint

Sono almeno 90 i morti nell'attentato kamikaze che stamane ha scosso Mogadiscio, in Somalia, ma il bilancio è ancora provvisorio. Come ha infatti sottolineato una fonte medica, citata da El Pais, il numero delle vittime riguarda al momento solo gli ospedali Erdogan e Maddina. Un appello a donare sangue è stato lanciato per far fronte alla situazione d'emergenza. Un'autobomba è esplosa a un checkpoint in un sobborgo sud-occidentale della capitale somala, punto centrale di transito verso la città di Afgoi. Tra le vittime, anche due turchi.