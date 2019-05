Attentato Lione, l'autore dell'attacco:"Fedele a Isis, volevo favorire Le Pen"

Lione: autore pacco bomba ammette "fedeltà all'Isis"

Il presunto autore dell'attentato dinamitardo del 24 maggio a Lione, che ha ferito 13 persone, ha ammesso di aver giurato fedeltà allo Stato islamico (Isis) e che avrebbe agito per favorire il voto populista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Lo scrive oggi Le Figaro che cita una fonte giudiziaria. Ieri l'algerino Mohamed Hachim M. di 24 anni, studente in informatica, ha confessato di aver realizzato e poi collocato l'esplosivo che ha provocato tredici feriti, a rue Victor-Hugo, di fronte a un punto vendita Brioche Doree.