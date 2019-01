Attentato Manchester, accoltellate 3 persone in stazione."Gridava Allah Akbar"

Gb: uomo accoltella 3 persone alla stazione Manchester Victoria

Un uomo ha ferito a coltellate tra uomini, tra cui un agente di polizia, alla stazione di Manchester Victoria, in Gran Bretagna. Lo riferiscono i media britannici. Il produttore della Bbc, Sam Clack, ha assistito alla scene e ha raccontato su Twitter che "l'aggressore aveva un lungo coltello da cucina e ha colpito le persone sulla piattaforma della fermata del tram". L'aggressore e' stato fermato dalla polizia. Lo riferiscono i media britannici. Due persone sono state ricoverate per le ferite riportate.

Gb: accoltellamento Manchester, polizia indaga per terrorismo

La polizia britannica indaga per terrorismo sull'accoltellamento avvenuto nella serata di ieri alla stazione Victoria di Manchester, nel nord-ovest della Gran Bretagna. Un uomo, fermato della polizia e di cui non sono state ancora rese note le generalita', ha ferito tre persone gridando "Allah", secondo quanto hanno riportato alcuni testimoni, tra cui Sam Clack, produttore della Bbc presente sulla scena. Tra i feriti, non in pericolo di vita, c'e' anche un agente della Polizia dei trasporti.