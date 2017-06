Attentato Manila, uomo armato spara nell'hotel dei turisti

Filippine: Cnn, esplosione colpi d'arma da fuoco a Manila

Esplosioni e colpi d'arma da fuoco sono stati avvertiti in un resort a Manila, capitale delle Filippine, conosciuto come World Manila, che ospita anche un casino' ed un centro commerciale, vicino all'aeroporto. La polizia ha ordinato l'evacuazione del complesso ed ha isolato la zona. Sul posto sono arrivate le forze speciali della polizia. Lo riferisce la Cnn. Nei giorni scorsi il controverso presidente Rodrigo Duterte aveva schierato truppe nella regione meridionale dell'isola di Mindanao dove sono attivi gruppi come Abu Sayyaf, legati ad Isis.

Marawi, nell'isola meridionale di Mindanao, e' stata al centro dall'inizio del Ramadan (il mese sacro del digiuno per i musulmani, venerdi' scorso) nelle settimane scorsi tra la polizia e i membri di Abu Sayyaf, un gruppo terrorista islamista locale che ha giurato fedelta' ad Isis. La battaglia di Marawi, da cui secondo Site proverrebbero i "lupi solitari" di Isis autori dell'attacco in corso, abituata prevalentemente da musulmani nel Paese a maggioranza cristiana, ha causato 70.000 sfollati e oltre 140 vittime finora.

L'attacco, specifica la Cnn, sarebbe iniziato all'1,30 del mattino, nel pieno della notte, quando il complesso, soprattutto il casino' e' affollato di clienti, molti stranieri vista la vicinanza con l'aeroporto internazionale Ninoy Aquino. I turisti nel complesso sono fuggiti ma non e' chiaro, al momento, se qualcuno si trovi ancora all'interno.

Azione rivendicata da lupi soltari dell'Isis. In azione un uomo mascherato

L'azione e' stata rivendicata da Isis secondo cui sarebbe opera di "lupi solitari", anche se al momento si ha notizia di un solo uomo in azione, (secondo quanto sostiene Site, l'organizzazione Usa che monitora i siti jihadisti). Il gruppo sospettato di essere dietro l'attacco e' Abu Sayyaf, che ha giurato fedelta' ad Isis, ha iniziato a colpire la popolazione della citta' di Marawi e dove il presidente Rodrigo Duterte ha inviato nei giorni scorsi truppe.