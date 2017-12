Attentato New York, Akayed Ullah non era nella lista dei possibili terroristi

Usa: Dacca, attentatore NY non era su lista sospetti terroristi

Akayed Ullah, il 27enne di origini bengalesi che lunedi' ha fatto scoppiare un ordigno nella metropolitana di New York, facendo 4 feriti compreso se stesso, non aveva precedenti penali e non era nella lista dei sospetti terroristi della polizia del Bangladesh.

"Il suo nome non e' sulla nostra lista di persone radicalizzate o membri di gruppi terroristi, sia del Bangladesh che dell'estero", ha affermato Sanwar Hossain, del antiterrorismo di Dacca. "Stiamo cercando di raccogliere piu' dettagli", ha aggiunto. Al momento e' poco quello che le forze di sicurezza possono dire sulla vita di Ullah nel suo Paese natale: il giovane era partito nel 2011 per gli Stati Uniti, dove era arrivato con un visto per ricongiungimento familiare.

Il luogo dell'attentato New York scelto per poster Natale

L'immigrato originario del Bangladesh autore dell'attentato alla metro di Manhattan, a New York, ha scelto la sua location per i poster Natalizi con l'obiettivo di vendicare gli attacchi contro l'Isis. Lo riporta il New York Times, riferendo quanto detto dall'attentatore, Akayed Ullah, agli inquirenti durante l'interrogatorio. L'uomo, 27, indossava un ordigno artigianale. Il suo movente ricorda l'attentato in Germania al mercatino di Natale nel 2016. L'uomo ha parlato di una vendetta contro i raid Usa in Siria contro combattenti dell'Isis. Le autorita' americane hanno lanciato un'allerta ai cittadini Usa in viaggio in Europa a Natale per possibili attentati.

New York: Trump invoca pena di morte per terroristi

"Coloro che vengono condannati per essere stati coinvolti in atti di terrorismo meritano le pene piu' severe previste dalla legge, inclusa la pena di morte nei casi appropriati": lo afferma in una nota Donald Trump, poche ore dopo l'attentato di New York. "L'America deve sempre rimanere salda contro il terrorismo e l'estremismo, garantendo che le nostre grandi istituzioni possano affrontare tutti i malvagi atti di terrore", osserva.