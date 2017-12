Attentato New York, bomba alla stazione dei bus: fermato 27enne del Bangladesh

Attentato New York, esplosione alla stazione dei bus di Manhattan

Torna la paura a New York: poco prima delle 7.30 di mattina, ora locale, un'esplosione ha scosso la stazione della metropolitana sotto il capolinea degli autobus della Port Authority, a un isolato da Times Square, provocando il panico tra i pendolari. Quattro persone sono rimaste ferite, ma nessuna e' in pericolo di vita, hanno fatto sapere i vigili del fuoco, accorsi in massa sul luogo, insieme agli artificieri. Bill De Blasio, il sindaco, ammette per primo quello che tutti pensano: "E' un tentativo di attentato terroristico".

Attentato New York, arrestato un 27enne del Bangladesh

La polizia ha fermato un sospetto, Akayed Ullah, 27enne originario del Bangladesh che da sette anni vive negli Stati Uniti, al momento residente a Brooklyn. Il giovane e' stato trasferito all'ospedale Bellevue dopo che l'ordigno artigianale che aveva addosso e' esploso in un passaggio pedonale che porta ai treni, ferendolo. Bill Bratton, ex capo della polizia cittadina, intervistato dalla Msnbc, ha riferito - citando fonti del Nypd - che il giovane avrebbe provocato l'esplosione in nome dell'Isis.

Attentato New York, Cuomo: "Siamo obiettivo internazionale"

Una foto postata dal New York Post mostra il giovane a terra ammanettato, con ferite e bruciature sul corpo. Interrogato brevemente dagli investigatori, il sospetto ha dichiarato di aver costruito l'ordigno artigianale nella sede dell'azienda elettrica dove lavora. Il governatore Andrew Cuomo ha parlato di una bomba artigianale a "bassa tecnologia", ricordando che New York e' un "obiettivo internazionale". "Adesso con internet, chiunque puo' andare in rete e scaricare spazzatura e nefandezze su come mettere insieme un ordigno esplosivo a livello amatoriale". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e' stato subito informato, ma finora non ha rilasciato dichiarazioni ne' ha postato messaggi su Twitter. Anche il sindaco, Bill de Blasio, viene continuamente aggiornato sugli sviluppi. Il terminal degli autobus e' un importante snodo di transito per chi si reca in citta' dal New Jersey, usato da 230mila persone al giorno.

Usa: esplosione a NY, sindaco de Blasio, attacco terroristico fallito

L'esplosione avvenuta nella mattinata a New York City vicino a uno degli hub piu' trafficati della citta' e' stato un "tentato attacco terroristico da parte di un individuo, che grazie a Dio non ha avuto successo". Lo ha detto il sindaco della metropoli americana, Bill de Blasio. Durante una conferenza stampa, il primo cittadino ha detto che al momento non ci sono altre minacce contro New York City. Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato che la citta' "sara' sempre un target" da parte di chi "vuole fare una dichiarazione contro la democrazia". Al momento comunque, non si segnalano altre minacce terroristiche in città.

