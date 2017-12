Attentato New York, Donald Trump twitta contro New York Times durante attacco

Attentato New York:polemica su Trump,twitta contro Nyt durante attacco

Polemiche sui social media contro Donald Trump. Pochi minuti dopo che la Casa Bianca aveva annunciato di aver informato il presidente sull'esplosione a New York e quando ancora non si capiva la portata dell'incidente, Trump ha twittato contro il "failing" New York Times.

"Un'altra informazione falsa sul fatto che guardo la televisione 4-8 ore al giorno, e' falso. Inoltre guardo di rado Cnn e Msnbc, che considero Fake News" aggiunge Trump. La reazione sui social e' immediata, con i critici che accusano il presidente di essere un egoista per trattare un tema personale come le Fake News mentre New York era sotto attacco.