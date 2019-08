Attentato Norvegia, spari vicino a una moschea a Oslo.Arrestato giovane bianco

Norvegia: sparatoria in moschea, colpita una persona e un arresto

Una sparatoria e' avvenuta in una moschea in Norvegia: una persona e' stata colpita, e un altra e' finita in manette. Lo ha riferito la polizia.

La sparatoria e' avvenuta nella moschea del centro islamico al-Noor, a Baerum, a meno di 15 chilometri dal centro di Oslo. La persona colpita ha riportato ferite, di cui al momento "non e' nota la gravita'", ha fatto sapere la polizia su Twitter, riferendo che gli agenti stanno lavorando sul posto. La polizia ha fatto sapere di "non avere alcuna informazione sull'identita'" dell'aggressore, descritto - riporta il sito di Dagbladet - come un giovane di pelle bianca.

= Norvegia: testimoni, a sparare in moschea uomo bianco con fucile

Uno dei fedeli della moschea del centro islamico al-Noor, a Baerum, vicino Oslo, "e' stato colpito da un uomo bianco, che indossava un elmetto, un giubbotto antiproiettile e un'uniforme" e aveva diverse armi. Cosi' uno dei responsabili del centro al-Noor, Irfan Mushtaq, ha raccontato ai media locali della sparatoria, avvenuta questo pomeriggio e in cui e' rimasta ferita una persona, mentre il sospetto aggressore e' stato arrestato. L'uomo, sempre secondo Mushtaq - che ha parlato alla testata Budstikka - era armato di fucile e pistole e dopo aver fatto irruzione nell'edificio ha iniziato a sparare intorno. Secondo il canale pubblico Nrk, una delle persone presenti e' riuscita a fermarlo, prima dell'arrivo della polizia. La descrizione dell'aggressore, presumibilmente di nazionalita' norvegese, e' stata confermata dalla polizia.