Attentato Pakistan, bomba al mercato al consolato cinese: 20 morti e 50 feriti

Pakistan: ordigno mercato nord est, almeno 20 morti e 50 feriti

E' aumentato alla cifra di 20 morti il bilancio di un attentato compiuto in un mercato nel nord est del Pakistan, che oggi ha visto un attacco a Karachi da parte di terroristi separatisti. A Orzakai, invece, una bomba nascosta in una cassa di verdure ha fatto anche 50 feriti.

Pakistan: attacco a consolato cinese Karachi, staff al sicuro

Lo staff del consolato cinese a Karachi, attaccato da terroristi, e' al sicuro. Lo ha confermato il ministro degli Esteri del Pakistan, Shan Mahmood Qureshi. L'attentato e' stato rivendicato in un colloquio telefonico con l'emittente Al Jazeera da un gruppo separatista, il Baloch Liberation Army. Il primo ministro pakistano, Imran Khan, ha ordinato un'inchiesta sull'attacco. il cui bilancio e' di sei morti: tre poliziotti e tre terroristi, che non sono riusciti a irrompere nella sede diplomatica cinese. "Il primo ministro ha ordinato una completa inchiesta sull'incidente", si legge in una nota emessa dal suo ufficio. "Simili incidenti non riusciranno mai a indebolire le relazioni tra Cina e Pakistan".