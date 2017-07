Attentato Sardegna, ordigno contro un centro migranti

Migranti: attentato nella notte a centro in Sardegna, no feriti

Attentato nella notte nel Nuorese, a Dorgali, dove un ordigno e' esploso attorno alle 2.30 di fronte a una porta laterale del centro di prima accoglienza per migranti, in localita' Su Babbu Mannu, gestito dalla cooperativa 'The Others'. La bomba ha divelto completamente una porta e provocato ingenti danni a una parte della struttura, come constatato dai carabinieri della compagnia di Siniscola e della stazione di Dorgali intervenuti sul posto.

Al momento dell'esplosione nel centro erano presenti 64 stranieri e due operatori della cooperativa. Due nigeriani di 23 anni hanno riportato lievi contusioni a una gamba e a un piede, mentre scendevano precipitosamente dai letti, ma non hanno richiesto l'intervento del personale medico. Il centro di accoglienza non e' dotato di sistema di videosorveglianza.