Attentato Toronto: ecco chi è Minassian, studente solitario diventato killer

Minassian, il killer di Toronto, studente solitario e problematico

Uno studente di college, solitario, problematico e ossessionato maniacalmente dalle stragi: e' questo il profilo che emerge di Halek Minassian, un canadese 25enne di origine armena, autore della strage a Toronto. Minassian e' stato arrestato dalla polizia alle 13:52 ora locale, 26 minuti dopo la prima chiamata al 911 per allertare della carneficina. Il giovane abitava a Richmond Hill, un sobborgo a nord della citta'; e secondo il suo profilo sul sito di networking LinkedIn, studiava al Seneca College di North York, lo stesso quartiere in cui e' avvenuta la strage.

Il capo della polizia di Toronto, Mark Saunders, ha finora evitato di fare ipotesi sul movente ma ha confermato che l'azione era "sicuramente deliberata". Dai registri della polizia di Toronto non e' emerso alcuna traccia, il che significa che Minassian non era gia' noto alla polizia. In un post di Facebook associato a una persona con lo stesso nome e la foto di Minassian sul profilo LinkedIn, c'e' un omaggio "al "supremo gentiluomo Elliot Rodger". Rodger e' il 22enne californiano responsabile di un'aggressione mortale a Isla Vista, Calif., in cui morirono sei persone morte e una decina rimasero feriti. "Non sono sicuro che avesse qualche amico, molto molto vicino, almeno pubblicamente", ha raccontato a CBC news Ari Bluff, che era andato con lui alla Thornlea Secondary School di Thornhill, a nord di Toronto. "Non l'ho mai visto con un gruppo di amici. Tutte le volte che lo vedevamo nei corridoi, provavamo a parlargli o a dirgli ciao".