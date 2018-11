Australia, paura a Melbourne: diverse persone accoltellate

Diverse persone sono state accoltellate a Melbourne. Lo riferisce la polizia australiana, intervenuta sul posto. L'attacco e' avvenuto nel centro direzionale della citta': la polizia e' intervenuta dopo una chiamata per un'auto in fiamme. I paramedici sul posto hanno assistito diverse persone pugnalate, "almeno tre sono state portate in ospedale". Il principale sospettato e' stato ferito dalla polizia ed e' ricoverato in gravi condizioni.