Australia, trovato morto sulle Blu Mountains il ragazzo italiano

Il corpo del 24enne italiano, Mattia Fiaschini, scomparso questa settimana in Australia, e' stato ritrovato sulle Blue Mountains, popolare meta di scalatori vicino Sydney, dopo giorni di ricerche. Lo ha comunicato la polizia. Il cadavere e' stato localizzato vicino a Baltzer Lookout. Il giovane era scomparso da mercoledi' nei pressi di Blackheath.

Il giovane era originario di Cesenatico ed era in Australia per migliorare il suo inglese. Il corpo è stato trovato alle 14,30 (ora locale) di domenica vicino a Baltzer Lookout, nei pressi di Blackheath. Il padre del giovane è partito ieri da Cesenatico per recarsi sul posto. Il ragazzo lavorava a Sidney da circa un anno come barman. Aveva già pianificato di tornare un po' a casa nelle prossime settimane. La polizia ipotizza che il mutamento del panorama dovuto agli incedi possa aver disorientato Mattia.

Gli agenti hanno avviato le operazioni per il recupero del cadavere. Sarà poi il coroner a stabilire le cause della morte. Il 24enne era residente a Cesenatico, dove abitava con la famiglia e si era diplomato al liceo scientifico Enzo Ferrari.

Anche in Australia, il giovane aveva mantenuto viva la sua passione per l'escursionismo e la natura. Fiaschini era infatti considerato un trekker esperto e qualche giorno fa aveva deciso di tornare sulle Blue Mountains.