Australia, preparavano un attentato per Natale: 7 arresti

Sono almeno 7 le persone arrestate in Australia perche' sospettate di aver pianificato un attacco terroristico da mettere in atto nel giorno del prossimo Natale nel centro di Melbourne. Il capo della polizia dello Stato di Victoria, Graham Ashton, ha precisato che nel mirino dei presunti terroristi vi erano alcuni luoghi simbolici della capitale, come la stazione, la Federation Square e la cattedrale di St Paul's.

"Nelle due ultime settimane abbiamo condotto un'inchiesta su cio' che crediamo fosse un complotto terroristico", ha spiegato in conferenza stampa. "Riteniamo che vi fosse l'intenzione di condurre quello che chiamiamo un attacco multiforme, probabilmente nel giorno di Natale". Tra gli arrestati ve ne sono quattro di origine libanese; un quinto era nato in Australia, ma con origini egiziane, e sarebbero legati allo Stato islamico o ispirati dal sedicente Califfato