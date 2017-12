Austria, esplode un gasdotto: 1 morto. Allarme approvvigionamento per l'Italia

Austria, esplode gasdotto: un morto e 60 feriti

Sessanta persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un gasdotto in Austria, una persona è rimasta uccisa. Lo riferiscono i media locali. Secondo il portale oe24, che riporta fonti della polizia, l'incidente è avvenuto a Weiden an der March, nella Bassa Austria. Secondo il canale ORF, una persona è rimasta uccisa nell'incidente del gasdotto.

Austria: Calenda, oggi stato di emergenza su gas

Con l'incidente in Austria "abbiamo un problema serio di forniture del gas che arriva dalla Russia. Il tap serve a questo, a diversificare l'approvvigionamento del gas. Emiliano ha fatto ricorso al Tar pure su questo e lo ha perso. Se avessimo avuto gia' oggi il Tap, non dovremmo dichiarare, come faremo oggi, un'emergenza sull'approvvigionamento. E' inaccettabile che si blocchi un gasdotto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Austria: Snam, forniture gas Italia garantite da stoccaggi

Le forniture di gas dalla Russia all'Italia sono temporaneamente interrotte dopo l'esplosione di un terminal a Baumgarten in Austria, ma Snam fa sapere che la sicurezza del sistema energetico e' garantita dagli stoccaggi. Inoltre la societa' rende noto che e' possibile una ripresa a breve del flusso.

IL COMUNICATO SNAM - Snam rende noto che, a seguito dell’incidente verificatosi in un tratto di rete in Austria gestito dall’operatore Gas Connect, il flusso di importazioni di gas dalla Russia è stato temporaneamente interrotto. Sulla base delle informazioni al momento disponibili, le forniture potrebbero riprendere già nella giornata di oggi, se venissero confermate le prime indicazioni sull’assenza di danni alle infrastrutture di trasporto. La sicurezza del sistema italiano è intanto garantita dagli stoccaggi messi a disposizione da Snam. Come previsto in queste situazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato lo stato di emergenza.