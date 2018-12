Austria, spari nel centro di Vienna. Un morto e un ferito

Austria: spari in ristorante di Vienna, polizia esclude terrorismo

Momenti di paura, attorno alle ore 13:30, in pieno centro storico a Vienna, dove un uomo ha aperto il fuoco dentro il noto ristorante Figlmueller, al civico 6 di via Baecker nel quartiere Lugeck. L'autore, un uomo secondo la polizia austriaca, ha sparato uccidendo sul colpo una persona e ferendo gravemente una seconda. Stando alle prime informazioni della polizia viennese non si e' trattato di "terrorismo ma di un crimine mirato". L'uomo si e' dato alla fuga e la caccia e' scattata nell'immediato, anche con l'ausilio di un elicottero che sorvolava la citta', mentre veniva delimitata l'area dove era avvenuto il fatto di sangue. Nel primo pomeriggio, due poliziotte hanno fermato una persona sospetta. Sempre stando alla polizia, non ci sarebbe stata alcuna minaccia nei confronti di altre persone che si trovavano all'interno del locale.