Autista di ambulanza al night con la carta di credito rubata al malato

«Ho fatto una sciocchezza, signor giudice. È vero ho utilizzato quella la carta di credito ma non l’ho rubata. L’ho trovata nel bagno dell’ospedale, poco prima di smontare dal servizio. Non sono un ladro». Luca Serale, 36 anni, soccorritore della Croce Rossa, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver rubato una carta di credito ad un paziente, pensionato di 84 anni, facoltoso, soccorso in casa lo scorso 25 ottobre per un grave problema cardiaco. Con quella carta, lui e un suo amico, Francesco Carnazza, 41 anni, indagato per indebito utilizzo, hanno fatto spese per circa 30 mila euro: gite fuori Torino, magliette, Champagne. In un negozio fashion di Frosinone, Serale, forse per darsi un tono con il commesso, avrebbe detto di essere un dipendente della Juventus, nel porgergli quella carta di credito con il massimale quasi illimitato. Roba da ricchi. Così i due - scrive il quotidiano La Stampa - hanno fatto la «bella vita», come scrive il gip Stefano Vitelli, nella misura cautelare che ha portato agli arresti domiciliari l’autista di ambulanze e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’amico.



Le indagini del commissariato Dora Vanchiglia, coordinate dal pm Laura Ruffino, iniziano con la denuncia presentata dal pensionato a dicembre 2016: dall’estratto conto scopre acquisti mai effettuati. Due viaggi a Roma e a Frosinone, capi di abbigliamento, un divano. E soprattutto una serata di Champagne e lap dance al club Suite 229 di Settimo Torinese, night di periferia, dove i clienti vengono «accolti da splendide ed affidabili ragazze...». Con «acuti accertamenti», scrive il gip nell’ordinanza, i poliziotti ricostruiscono la mappa degli acquisti e collegano il furto all’intervento di un’ambulanza inviata dal 118 a casa del pensionato, in una bella abitazione nel centro di Torino. «Serale, nello svolgimento del suo lavoro di dipendente della Croce Rossa e approfittando dell’età avanzata di un paziente solo e indifeso che doveva essere soccorso - scrive il giudice - gli ruba la sua carta ed inizia a fare numerose transazioni». Serale, quella sera, guidava l’ambulanza. E di questa «improvvisa ricchezza rende partecipe anche il suo amico Carnazza, in via indiretta pagandogli il viaggio a Roma e consentendo allo stesso di acquistare un divano al supermercato Mondo Convenienza». L’amico, stando alle accuse, avrebbe utilizzato la carta di credito fornendo alla cassa un nome simile a quello impresso sulla tessera. Poi si è fatto consegnare il divano all’indirizzo di casa, facilitando così il lavoro successivo degli investigatori.



I negozianti, interrogati dalla polizia, hanno riconosciuto da alcune foto il soccorritore come l’utilizzatore della carta. Il responsabile di sala del club ha ricordato che una sera, Serale anziché «consumare abitualmente una o due birre, ha ordinato Champagne al tavolo». Di fronte al giudice per l’udienza di garanzia, Serale, difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo, ha ammesso le spese. Ma ha negato di aver rubato la carta. «L’ho trovata nel bagno del Mauriziano, dopo aver accompagnato il paziente».