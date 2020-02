Auto elettriche, come spendere meno. Prezzi scontati e ricariche domestiche

Torniamo a parlare di auto elettriche, il sistema che Volkswagen Group ha di recente descritto come “una rivoluzione che dovrà essere conclusa in 20 anni”. Un mercato in evoluzione.

Dopo il nostro articolo sulle tariffe Ionity a 0,79 €/kWh abbiamo parlato del mercato delle auto a cilindrata più contenuta con Motus-E, l’associazione della filiera fondata nel 2018 e che tra soci e partner ha Enel X, Nissan, Volvo, Volkswagen, Abb, Ald Automotive, Alianz, Cobat, Fca e A2a.

Ci hanno spiegato che le tariffe Ionity del caso sono adatte alle auto di alta cilindrata “in grado di ricaricare 100 km di percorrenza in cinque minuti e l’80% della batteria in poco più di 20 minuti”.

Invece per le utilitarie e auto più comuni le tariffe restano abbordabili, più economiche. Non il precedente piano “flat” che permetteva una ricarica completa con 8 euro ma con l’infrastruttura di ricarica pubblica si paga 0,45 €/kWh (quello applicato da Enel X Italia).

“Ad esempio l’utente spenderà 23,40 euro per la Renault Zoe e 27,9 per la Nissan Leaf con cui si possono percorrere quasi 400 km”.

Più conveniente ancora è la ricarica domestica. Con la spina di casa si può ricaricare l’auto davvero con poche spese. Una ricarica completa costerebbe ad esempio poco più di 10 euro per la Renault Zoe con batteria da 52 kWh. I prezzi della Zoe elettrica variano, a seconda dell’allestimento e vanno da circa 25.900 a 39.500.





La ricarica domestica completa per una Nissan Leaf con batteria da 62 kWh è invece circa 12 euro, ma i costi di acquisto dell’auto sono più alti.

Motus-E ci ha anche raccontato che una centralina di ricarica di questo tipo, wall box domestica, ha un prezzomedio (inclusa l’installazione) intorno alle 1.000 euro con una detrazione fiscale del 50% dell’importo totale speso. Le case automotive, poi, stanno introducendo delle offerte in base alle quali la wall box viene data a prezzo agevolato al cliente con l’acquisto dell’auto.

Tendenzialmente per spendere meno si può accedere ai pacchetti che le varie marche offrono ai propri clienti per incentivare l’uso di questo nuovo tipo di vettura e agli incentivi pubblici per l'investimento iniziale dell'acquisto.

Se sull’ecologia i dubbi restano quelli di Motus-E ci hanno spiegato la rivoluzione che si è messa in atto. Se la vita utile media delle batterie delle auto elettrica è superiore agli 8-10 anni questa trattiene a “fine vita” una carica residua di circa il 70%-80%. Si sta in questo senso sviluppando un mercato della seconda vita delle batterie. Ne fornisce un esempio lo Johan Cruijff Arena, lo Stadio di calcio di Amsterdam, il cui sistema di accumulo energetico è garantito dalle batterie di 148 Nissan Leaf che vivono la loro ‘seconda vita’”. Un mercato anche questo in evoluzione e che ne permetterebbe il riutilizzo.

E ci sono passi importanti anche nel sistema del riciclo delle stesse. Secondo lo studio di consulenza londinese Circular Energy Storage, solo nel 2018 sono state riciclate 97.000 tonnellate di batterie agli ioni di litio, pari a oltre il 50% dei dispositivi non più utilizzabili. Su questo fronte l’Italia ha fatto passi importanti: la tecnologia esiste già ed è in fase di brevetto a livello europeo. Il sistema è stato messo a punto grazie alla collaborazione tra il Cobat, il Cnr-Iccom di Firenze e il Cnr-Itia di Milano, sotto il coordinamento del Politecnico di Milano, e consente il trattamento ed il riciclo a costi sostenibili delle materie prime contenute nelle batterie dei veicoli elettrici, in particolare dei metalli rari come il cobalto, il nickel, il manganese e, appunto, il litio.