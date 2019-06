Alghero, lascia auto con finestrino aperto. Turista multato. "Invito ai ladri"

E' stato multato per induzione a commettere reato un turista che aveva dimenticato aperto il finestrino dell'auto parcheggiata ad Alghero (Sassari). A raccontare della singolare multa - 41 euro - e' 'La Nuova Sardegna' di oggi. All'automobilista in vacanza nella citta' del nord Sardegna il vigile ha applicato un articolo del codice della strada che obbliga i conducenti, durante la sosta e la fermata, ad adottare "opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso". Chi non segue la prescrizione, puo' essere considerato responsabile di induzione a commettere reato.